Basket DR4 – Il Gruppo Visioli BC elimina il Frassati e vola in semifinale! Sfiderà il Pizzighettone

Casalmaggiore Nella domenica dei trionfi di Sinner nel tennis, di Antonelli nella Formula Uno e dello scudetto dell’Inter, anche gli appassionati della Casalmaggiore cestistica hanno ricevuto la propria dose di soddisfazione. Il Gruppo Visioli Basket conquista le semifinali del campionato DR4, vincendo in scioltezza la seconda gara contro il Frassati Castiglione. Un successo (72-45) che ha legittimato i rapporti di forza tra la squadra casalasca e gli avversari. Tutti i ragazzi schierati da coach Lucotti sono riusciti ad andare a referto, sintomo di un ottimo lavoro di squadra e della volontà dei biancoblu di aiutarsi a vicenda. Avversaria della semifinale sarà la Pallacanestro Pizzighettone, gli unici a sconfiggere Casalmaggiore nella stagione regolare. Il campo di Regona è un fortino difficile da espugnare, come può confermare Trigolo che ha dovuto cedere il passo dopo aver vinto in casa gara-1. Dall’altra parte del tabellone a giocarsi la finale saranno, come da pronostico, l’ABC Mantova e i Lions del Chiese Asola, usciti vincitori dai rispettivi match contro Bancole e Soresinese. Saranno quindi le magnifiche 4 della stagione regolare a contendersi lo scettro di regina del campionato e la conseguente promozione al piano di sopra. Date ed orari delle semifinali non sono ancora state diramate.