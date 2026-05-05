Basket serie B Int. – Barbieri avverte l’Amica Chips: “A Nerviano dovremo essere più squadra per chiudere i conti”

Curtatone Vittoria sofferta ma preziosa per l’Amica Chips Curtatone, che sabato sera ha superato la Nervianese nella gara d’andata del primo turno dei play off. Il quintetto guidato da Pablo Romero, quarto al termine della stagione regolare nel girone Divisione A, si è trovato di fronte la quinta forza della Conference Nord B, in una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo possesso, e vinta 83-81. Con una grande rimonta. A decidere il match è stato capitan Crhistian Boudet, che a fil di sirena ha firmato il canestro della vittoria, regalando il successo ai mantovani e lasciando i milanesi a mani vuote. Ora la serie si sposta a Nerviano, dove domani sera (ore 21, arbitri Tramontini di Treviso e Brambilla di Vimercate) si giocherà una sfida che si preannuncia altrettanto dura e decisiva per staccare il pass dei quarti. «Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata – spiega Andrea Barbieri, guardia dell’Amica Chips -. Nei play off nessuno regala nulla. Abbiamo affrontato una squadra che ha giocato con grande intensità e che è stata anche in vantaggio. Il nostro merito è stato quello di non mollare davanti al nostro pubblico e restare sempre in partita». Barbieri guarda già alla trasferta: «Abbiamo vinto il primo round, ma siamo consapevoli che a Nerviano sarà ancora più difficile. Loro cercheranno di pareggiare i conti per portare la serie alla bella. Noi dovremo essere più squadra, puntare sul collettivo e avere la giusta mentalità da trasferta che abbiamo dimostrato durante la stagione regolare. Servirà carattere: ci sarà da lottare su ogni pallone e dovremo farci trovare pronti». Come detto, protagonista del successo nel finale è stato il capitano Boudet con un canestro sulla sirena da urlo: «Vittoria importante, anche perché a lungo siamo stati sotto nel punteggio, ma ora testa alla gara di ritorno». Il gruppo mantovano arriva così alla trasferta di Nerviano con fiducia e consapevolezza nei propri mezzi, ma anche con la certezza che servirà un’altra prova di grande intensità. L’obiettivo è chiudere subito la serie, evitando la “bella” e continuando il cammino play off.