Calcio Serie B – Percorso in salita per i play off. Ma il Mantova vuole provarci

MANTOVA Alla fine, tranne il presidente Piccoli («sognare è bello ma teniamo i piedi per terra»), tutti si sono lasciati andare: il ds Rinaudo, mister Modesto, il difensore Maggioni in rappresentanza della squadra. Il Mantova ha la possibilità di giocarsi i play off? E allora proviamoci. La ritrosia di Piccoli è probabilmente figlia delle ridotte possibilità che i biancorossi hanno di raggiungere questo insperato traguardo. Comprensibile: la sua impresa il Mantova l’ha già centrata salvandosi. Ma i biancorossi sono troppo lanciati, troppo in forma per non giocarsi le loro chance. Pur consapevoli che non dipenderà solo dal risultato di Frosinone; e che – ben inteso – nessuno rimprovererà mai loro il mancato raggiungimento degli spareggi per la A.

Purtroppo c’è soltanto una partita a disposizione per provarci. Tutto si giocherà venerdì sera, in occasione dell’ultima giornata di campionato. La situazione ora vede il Mantova appaiato all’ottavo posto (l’ultimo che dà diritto ai play off) con Avellino e Cesena. In realtà i biancorossi sono virtualmente decimi, sfavoriti dalla classifica avulsa degli scontri diretti fra le tre contendenti (che recita: Avellino 7 punti, Cesena 6, Mantova 4). Da qui si deduce che, nemmeno vincendo a Frosinone, l’Acm sarebbe sicura di partecipare ai play off: occorrerebbe infatti che l’Avellino non vinca contro il Modena, in modo da restare indietro. Ininfluente invece il risultato del Cesena: in caso di arrivo a pari punti col Mantova, i virgiliani sarebbero davanti per la differenza reti nel doppio scontro diretto (sconfitta 3-2 all’andata, vittoria 3-0 al ritorno).

I conti si complicano qualora i biancorossi pareggiassero a Frosinone. In questo caso devono sperare che l’Avellino perda col Modena e che il Cesena non batta il Padova. Ma potrebbero essere raggiunti a 47 da Carrarese e/o Sampdoria, qualora battessero rispettivamente Entella e Reggiana. C’è addirittura la possibilità di un arrivo di cinque squadre a 47 punti (o di quattro a 46, con l’inserimento del Padova). Insomma, in caso di pareggio allo Stirpe, potrebbe servire la calcolatrice per determinare la squadra qualificata ai play off. Qui giova ricordare che il Mantova è in vantaggio su Sampdoria e Padova, mentre con la Carrarese, a parità di scontri diretti (0-0 e 1-1) farebbe testo la differenza reti generale, che al momento premia i toscani (-4 contro -7).

In nessun caso, infine, il Mantova accederebbe agli spareggi perdendo a Frosinone.

Purtroppo, come abbiamo visto, i biancorossi non sono favoriti dal calendario. È vero che al Frosinone basta un punto per la promozione in Serie A, ma questo potrebbe non essere sufficiente al Mantova. Gli avversari delle rivali, inoltre, sono ben più soft: il Modena (Avellino) non può più spostarsi dal sesto posto; il Padova (Cesena) è salvo. Più impegnative Entella (Carrarese) e Reggiana (Sampdoria), ma “solo” perchè si giocano il tutto per tutto per salvarsi.

In ogni caso, quella di venerdì sarà una serata tutta da vivere. Senza pressioni né ansie, ma solo con la spensieratezza di giocarsela. Quando mai è capitato quest’anno?