Domani il presidente della Regione Fontana e il vice Moratti in visita nel mantovano

MANTOVA – Nella giornata di domani il Governatore della Lombardia, Attilio Fontana e la vicepresidente Letizia Moratti saranno in visita in provincia di Mantova. Tre le tappe dei massimi dirigenti della Regione:

GOITO – Ore 10: Casa di Comunità di Goito (Strada Statale Goitese, 313). Visita della struttura e saluto alle autorità e ai rappresentanti del personale. A margine dell’incontro è previsto un incontro con la stampa.

MANTOVA – Ore 11.30: inaugurazione della risonanza magnetica e della tac spect all’Ospedale “Carlo Poma”. Saluto alle autorità e al collegio di direzione dell’Asst di Mantova. A margine dell’appuntamento è previsto un ‘punto stampa’.

ASOLA – A seguire (ore 15) la vicepresidente si recherà ad Asola per una visita all’Ospedale.