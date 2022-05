Berlusconi “Il centrodestra è assolutamente unito”

MILANO ITALPRESS – Matteo Salvini ha detto che è stata ‘un’ottima giornatà? “E’ stata un’ottima giornata, perchè era da tanto tempo che non ci vedevamo e non ci sedevamo allo stesso tavolo per tutti gli impegni che hanno i leader di ogni partito. Finalmente oggi siamo riusciti a combinare questo incontro e, quindi, abbiamo deciso anche di rivederci. Il centrodestra è assolutamente unito”. Lo ha detto oggi il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo il vertice tenutosi nel pomeriggio con il segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini, e la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Villa San Martino, residenza di Arcore dell’ex premier. “Solo un pazzo potrebbe mandare all’aria la coalizione.”E’ evidente che se si disunisce perderemmo le elezioni, vincerebbe la sinistra”, ha aggiunto Berlusconi. “Ci possono essere differenti posizioni su certi argomenti, ma sull’argomento principale si vince se si è uniti. Non c’è disaccordo possibile”. Quindi sulle elezioni nazionali, aggiunge: “abbiamo tutti convenuto che la prima cosa da fare è stendere un programma da far conoscere agli elettori. Ho distribuito il programma, firmato da tutti noi nel 2018, e nella prossima riunione ciascuno porterà le modifiche, le aggiunte che si ritengono necessarie a questo programma”.

