Martedì l’addio a Casari, morto nello schianto tra il suo furgone e un camion

ROVERBELLA – Si terranno martedì nella chiesa di Malavicina i funerali di Giorgio Casari, il 67enne allevatore morto nel pomeriggio di giovedì in seguito allo schianto del proprio furgone contro un camion. La cerimonia funebre è stata fissata per le 10 con partenza alle 9.30 dalla casa funeraria “Cordioli Patrizio” di Villafranca, al civco 11 di via Adamello. Un rosario si terrà lunedì alle 20 nella chiesa di Malavicina di Roverbella. Come noto, a causa dell’impatto, che si è verificato lungo la strada regionale 249 a Valeggio sul Mincio, per il 67enne non c’è stato nulla da fare. Casari era molto conosciuto in paese: grande lavoratore, era titolare di un allevamento di galline ovaiole con il figlio Mattia. Inoltre era stato allenatore in varie categorie della squadra di calcio della Roverbellese e anni fa presidente della squadra di calcio di Malavicina. Casari lascia la moglie Sonia, i figli Mattia con Greta e Simone con Sara Jane, le nipoti e le sorelle.