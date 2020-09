Domani in Millenaria puntata speciale con il Food&Science Festival Delivery. Il benessere animale al centro del dibattito

GONZAGA Sarà “Benessere animale: una sfida decisiva” il titolo dell’appuntamento speciale con il Food&Science Festival Delivery previsto per la giornata di domani, lunedì 7 settembre, a partire dalle ore 18.30, nello Spazio Workshop (Pad. 0) della Fiera Millenaria di Gonzaga. L’evento andrà in scena in presenza, con tutte le norme di distanziamento sociale in Fiera, e online, dal momento che verrà trasmesso in diretta sui canali Facebook e You Tube del Food&Science Festival: «Questo nuovo format online – spiega il presidente di Confagricoltura Mantova, Alberto Cortesi – ci ha permesso di rimanere in contatto con il nostro pubblico anche durante il lockdown, e abbiamo pertanto deciso di proseguire fino al nostro Food&Science Festival 2020, in programma a Mantova dal 2 al 4 ottobre prossimi».

A parlare del benessere animale, un tema fondamentale per i moderni imprenditori agricoli, saranno, oltre al presidente Cortesi, la dottoressa Martina Tarantola, docente del dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino, specializzata in “Farm Animal Welfare”, e Salvo Lombardo, presidente della Fnp bovini da carne dei Giovani di Confagricoltura Mantova e allevatore di 200 bovini da carne in Sicilia: «Il tema per noi è importantissimo – aggiunge Cortesi – dal momento che il rispetto di queste norme garantisce anche un prodotto finale di maggiore qualità. I nostri allevatori sono ogni giorno in prima linea, e con il loro lavoro di assoluta qualità rappresentano un’eccellenza all’interno del panorama agricolo mantovano e nazionale».