“Il lavoro che verrà” con Daniele Soffiati, segretario generale della Cgil di Mantova

MANTOVA Daniele Soffiati, segretario generale della Cgil di Mantova, è uno degli ospiti del nuovo evento “Racconti di ieri, oggi, domani” organizzato dalla lista civica riformista manTua e in programma martedì 8 settembre nelle Pescherie di Giulio Romano (ore 20:30). “Il lavoro che verrà: idee, prospettive, suggestioni” è il tema che sarà sviluppato dal segretario Cgil, chiamato a tracciare un quadro delle dinamiche occupazionali nell’anno della pandemia.

“Proprio in questo frangente è necessario favorire la creazione di posti di lavoro attraverso lo sviluppo delle aziende esistesti e l’insediamento di nuove realtà, migliorando le infrastrutture – Valdaro, fibra ottica e completamento del sistema tangenziale in primis -, incrementando la quota di fatturato export delle aziende mantovane e superando la mancata corrispondenza tra domanda ed offerta di lavoro, che tanto penalizza l’occupazione giovanile” spiega Mauro Redolfini, capolista di manTua, in campo al fianco del sindaco uscente Mattia Palazzi alle prossime elezioni comunali.

Al ciclo dei Racconti contribuiranno anche Gilberto Cavicchioli – intellettuale, poeta e già assessore alla cultura del Comune di Mantova – che parlerà di “Storie della Fiera”, e Adalberto Scemma e Alberto Sogliani che saranno protagonisti dei “Dialoghi di sport”. A chiudere le conversazioni sarà “Dulcis in fundo: lo zabaione e la torta Greca nascono a Mantova?!”, con degustazione gratuita di dolci preparati dalla chef Veronica Vigna, candidata al consiglio comunale per la lista manTua.

L’evento serale conclude il percorso culturale “Storie di Mantova tra passato e futuro”, promosso dalla lista, che, sempre martedì 8 settembre, prevede “La Mantova storica”, itinerario in bicicletta alla scoperta dei particolari inediti che rendono unica la città di Mantova nel panorama storico e artistico del paese. A guidare i partecipanti sarà l’architetto Dino Nicolini, con ritrovo al Teatro Sociale alle ore 18. La partecipazione all’evento è gratuita e si svolgerà nel rispetto dei protocolli anti-contagio: informazioni e prenotazioni scrivendo a social@mantua.eu.