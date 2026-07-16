Due incidenti nella mattinata in città: grave un 78enne, ricoverata anche una giovane caduta in moto

MANTOVA Lungolago Mincio chiuso per i rilievi di un grave incidente avvenuto intorno alle 7.30, e verso le un secondo incidente sulla Legnaghese. Mattinata difficile oggi per il traffico in città. Il primo incidente si è verificato in viale Mincio, dove un 78enne è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada in un punto in cui non ci sono strisce pedonali. Le condizioni dell’anziano sono apparse fin da subito gravi. L’uomo è stato portato al Poma in codice rosso e ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi. La conseguente chiusura di viale Mincio ha innescato un effetto domino sulla circolazione stradale con incolonnamenti nelle vie d’accesso alla città. Tra queste anche la Legnaghese, dove verso le 9 si è verificato un secondo incidente. Una 20enne in sella a uno scooter per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo rovinando a terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e l’auto medica del 118 e un’ambulanza della Croce Verde che ha trasportato la giovane al pronto soccorso.