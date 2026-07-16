Automobilismo – Interlagos amara per Matteo Cressoni: due penalità e un contatto, è solo 15°

San Paolo (Bra) La 6 Ore di San Paolo, quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship 2026, lascia più rimpianti che soddisfazioni a Matteo Cressoni e all’equipaggio della Mercedes-AMG LMGT3 numero 79 del team Iron Lynx. Il 15° posto finale non rispecchia infatti quanto di buono mostrato dal pilota mantovano e dalla squadra nel corso dell’intero fine settimana sul circuito di Interlagos. Le premesse erano state molto incoraggianti. Grazie a una brillante qualifica, conclusa con il secondo tempo di categoria, la Mercedes-AMG era scattata dalla prima fila, confermando il deciso salto di qualità compiuto dalla squadra sul piano della competitività. La gara ha però preso una piega sfavorevole fin dalle battute iniziali. Nel primo stint sono arrivate due penalità: un drive-through e una sanzione legata alla procedura di partenza, dopo che la vettura in pole position non era riuscita a prendere regolarmente il via e Johannes Zelger aveva assunto la testa della propria fila. Due episodi che hanno inevitabilmente compromesso la strategia dell’equipaggio. A complicare ulteriormente la situazione è arrivato anche un contatto durante il turno di guida di Lin Hodenius, con un’altra perdita di tempo che ha reso la rimonta ancora più difficile. Nonostante tutto, la Mercedes-AMG LMGT3 ha continuato a esprimere uno dei migliori ritmi della categoria. Cressoni è salito al volante nelle ultime due ore affrontando un doppio stint particolarmente impegnativo. Il mantovano ha dovuto gestire pneumatici già utilizzati e una delicata fase di fuel saving per allungare la strategia in attesa della pioggia prevista, che però non è mai arrivata. Malgrado le difficoltà, ha mantenuto un ritmo competitivo fino alla bandiera a scacchi. Il 15° posto lascia quindi l’amaro in bocca, ma i segnali emersi da Interlagos restano molto positivi. Iron Lynx ha dimostrato di avere ormai la competitività necessaria per lottare stabilmente nelle posizioni di vertice della LMGT3. Ora l’attenzione si sposta su Austin, in Texas, prossimo appuntamento del Mondiale Endurance, dove Cressoni e compagni cercheranno di trasformare la velocità mostrata in Brasile nel risultato che meritano. Nel frattempo la FIA ha ufficializzato la modifica del calendario 2026: gli ultimi due appuntamenti si disputeranno a Barcellona il 18 ottobre e a Monza il 7 novembre, al posto delle gare previste in Bahrain e Qatar.