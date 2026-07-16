Calcio dilettanti – Suzzara alla conquista dell’Emilia: la nuova sfida è già cominciata

Suzzara Mancava soltanto l’ufficialità, o meglio il via libera del Comitato Regionale Lombardo, perché tra le società l’intesa era stata raggiunta già da settimane e gli ultimi passaggi burocratici erano ormai stati completati. Adesso è arrivata anche la conferma: è nato ufficialmente il nuovo Suzzara Sport Club 1919. Nuovo nella matricola e nella regione di appartenenza dopo la fusione con il Rolo, ma di fatto la società resta quella che negli ultimi anni ha militato in Lombardia. Le zebre tornano così, a distanza di circa trent’anni, nel campionato emiliano di Promozione, ritrovando tante rivali affrontate in passato e aprendo un nuovo capitolo della propria storia. Si chiude così un percorso iniziato con l’amara retrocessione dalla Promozione al termine della stagione 2023/24, conclusa all’ultimo posto. Da quel momento il club ha cambiato proprietà ed è partita la rinascita targata Antenore Pigozzi. L’imprenditore suzzarese, affiancato da una dirigenza ambiziosa, non ha lasciato nulla al caso con l’obiettivo di riportare il Suzzara nelle categorie più consone al blasone della piazza. In vista del ritorno in Emilia è stato allestito un organico di assoluto livello. Il direttore sportivo Mattia Mongelli ha lavorato per mantenere l’ossatura della squadra, trattenendo i giocatori che avevano contribuito alla crescita della scorsa stagione. Tra tutti spiccano i top player Bertolani e Bertaso. Accanto alle conferme sono arrivati innesti di categoria superiore. In difesa i graditi ritorni di Vincenzi e Micai garantiscono esperienza e qualità, mentre in mezzo al campo il metronomo Genova rappresenta un valore aggiunto. In attacco il potenziale offensivo è stato ulteriormente rinforzato con gli arrivi di Del Bar, Delporto e Forgione, ai quali si aggiunge Alberti per completare un reparto che promette gol e spettacolo. Non meno importanti le altre operazioni di mercato, con gli innesti dell’esterno Grazioli e dei difensori Arcari, Beduschi, Diop e Tosatto. Tra i confermati figurano inoltre elementi affidabili come Owusu, Tinelli, Agosti, Guastalla e Coppiardi, chiamati a dare continuità al progetto tecnico. Ora non resta che iniziare. Il raduno è fissato per il 10 agosto, quando mister Marco Goldoni darà il via alla preparazione estiva. L’obiettivo è presentarsi pronti al debutto nel campionato emiliano, con tutte le credenziali per scrivere nuove pagine nella storia del Suzzara.