MANTOVA – Due ricoveri al Poma per Covid: si tratta di un uomo e una donnna, quest’ultima appena tornata da un viaggio in Belgio, in Rianimazione con un quadro clinico serio. Anche al Pronto Soccorso Covid ci sarebbero diversi pazienti che presentano sintomi riconducibili al Coronavirus e altri, invece, si trovano nel reparto di Malattie Infettive affetti da polmonite sospette.