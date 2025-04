Eletto il nuovo consiglio dell’Unione Italiana Ciechi

MANTOVA La sezione territoriale di Mantova dell’unione italiana ciechi e ipovedenti ha convocato l’assemblea ordinaria, prevista alla fine di ogni quinquennio per votare i nuovi rappresentati. Rispetto al mandato appena concluso, sono presenti nuovi volti, pronti a dare il loro contributo alla causa. Il consiglio della sezione sarà composto da Mirella Gavioli, attuale presidentessa, Orietta Baraldi, Luigi Ravarotto, Laura Luglio e Roberto China. È stata scelta quale componente del consiglio regionale lombardo UICI Seraine Jakupi, la quale ha anche ricevuto l’incarico di delegata al congresso nazionale assieme ad Orietta Baraldi. Questa votazione, come altre iniziative avvenute nel corso degli anni passati, ha voluto essere il più possibile inclusiva, dando la possibilità ai votanti di esprimere le proprie preferenze anche da casa. Ai soci sostenitori ed ai volontari è stata data la possibilità di votare e seguire lo scrutinio tramite Zoom, opportunità che si auspica possa essere adottata anche a livello nazionale per le future elezioni politiche. Al termine del tutto, il presidente uscente si è espressa in questi termini: “Il bilancio di questi cinque anni lo ritengo senz’altro positivo sia in termini di servizi che di nuove attività proposte. È aumentato il numero dei soci e siamo stati capillarmente presenti sul territorio mantovano anche attraverso alcune iniziative svolte all’interno delle scuole. Dare consapevolezza ai cittadini attraverso la prevenzione è senz’altro uno dei nostri obiettivi, così come abbattere le barriere architettonica. È stato svolto un imponente lavoro in tal senso e intendiamo proseguire in questa direzione anche in futuro. L’elezione del prossimo presidente avverrà giovedì 17 aprile. Siamo anche alla ricerca di una nuova sede che sia accessibile per tutti e abbracci il concetto di pari opportunità per il quale ci battiamo quotidianamente. Qualora dovessi essere eletta di nuovo, sarebbe per me il terzo mandato ed anche l’ultimo. L’idea è di proseguire con le iniziative già in atto e poter incrementare la nostra presenza sul territorio”.

Giada Dall’Asta