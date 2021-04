Evase dai domiciliari per comprare le sigarette, condannato

MANTOVA Nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari era stato sorpreso dai carabinieri, di notte, fuori casa. Motivo di tale violazione l’impellente necessità di comperare un pacchetto di sigarette. In manette per il reato di evasione era così finito nuovamente Faouzi Zeiri, 20enne pluripregiudicato tunisino residente nel capoluogo virgiliano. Il fatto in questione era occorso il 13 marzo scorso. L’uomo, già ristretto in regime di detenzione domiciliare per una rapina consumata il 29 gennaio di quest’anno al centro commerciale “La Favorita”, era quindi stato sorpreso in flagranza mentre rincasava. Alla domanda dei militari sul perché non si trovasse all’interno della propria abitazione, lo stesso extracomunitario aveva ammesso candidamente di essere uscito per acquistare un pacchetto di sigarette. Ieri a conclusione del processo per direttissima l’imputato è stato condannato con rito abbreviato ad un anno di reclusione da scontare, ancora, ai domiciliari.