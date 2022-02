Mantova-Trento 1-0, la diretta LIVE dal Martelli

MANTOVA – Dare continuità al successo maturato martedì scorso contro la Giana Erminio: è questo quanto si propone il Mantova, che oggi affronta un Trento che ha tutta l’intenzione di restare in zona play off. I gialloblù, decimi in classifica, non hanno ancora incassato un gol nel 2022. Ecco le formazioni iniziali del match di oggi al Martelli, che seguiremo con la diretta testuale.

MANTOVA-TRENTO 1-0

RETI 46′ pt Monachello

MANTOVA (4-2-3-1) Marone; Pinton (46′ Esposito), Checchi, Pilati, Panizzi; Bruccini, Gerbaudo; Guccione, Paudice (52′ Piovanello), Silvestro; Monachello (64′ De Cenco). A disposizione: Tosi, Bianchi, Milillo, Darrel, Rihai, Militari, Pedrini, Galligani. All.: Galderisi

TRENTO (4-4-2) Marchegiani; Bearzotti, Carini, Dionisi (60′ Bocalon), Simonti (75′ Oddi); Nunes (52′ Belcastro), Ruffo Luci (60′ Seno), Caporali; Vianni; Pasquato, Barbuti (75′ Scorza). A disposizione: Cazzaro, Pigozzo, Galazzini, Raggio, Matteucci, Osuji. All.: Parlato

ARBITRO Di Cairano di Ariano Irpino. Assistenti Licari di Marsala, Valente di Roma 2 e Campazzo di Genova.

NOTE Corner 1-6. Ammoniti: Pilati, Panizzi, Esposito, Seno.

SECONDO TEMPO

84′ Mantova vicino al raddoppio. Piovanello semina la difesa del Trento e scaglia una sassata in porta: miracolosa parata di Marchegiani, palla in angolo.

78′ Il Mantova subisce il forcing del Trento, altra punizione dai 25 metri per i gialloblù: tira Belcastro, ma la barriera respinge

74′ Pericoloso tiro-cross di Bocalon, para sicuro Marone

72′ Punizione dai 30 metri di Pasquato, direttamente in porta: gran parata di Marone che anticipa anche il possibile tap in di Simonti

62′ Fallo di mano, pericolosa punizione dal limite per il Trento. Il tiro di Pasquato termina fuori di pochissimo.

61′ Colpo di testa sul palo di Monachello, su cross di Piovanello, ma il guardalinee aveva già chiamato il fuorigioco.

60′ Parlato le prova tutte per recuperare e butta nella mischia anche il nuovo arrivo Bocalon: ora il Trento gioca a 3 punte

58′ Grande intervento di Marone sul tiro direttamente da corner di Pasquato.

57′ Improvviso tiro di Piovanello, Marchegiani si salva in due tempi. Sul ribaltamento di fronte la difesa biancorossa si salva in extremis sul tiro di Barbuti.

53′ Tiro al volo di Gerbaudo da fuori area, palla alta di pochissimo.

52′ Altro cambio per il Mantova: entra Piovanello per Paudice.

46′ Partiti: calcio d’inizio battuto dal Mantova. Comincia la ripresa. Entra Esposito per Pinton tra i biancorossi

PRIMO TEMPO

L’arbitro manda tutti negli spogliatoi: finisce il primo tempo.

46′ Il gol: Bruccini vede il taglio di Panizzi, il quale favorisce il tiro cross di Silvestro. In spaccata la deviazione vincente è di Monachello, al terzo gol in due partite!

46′ GOOOOL DEL MANTOVA MONACHELLOOOOOO

39′ Punizione dal limite dell’area per il Trento. Pericolosissima battuta di Pasquato, grande parata di Marone.

31′ Monachello appoggia in rete, ma l’arbitro fischia un fuorigioco

28′ Batte Guccione dalla trequarti, Marchegiani para sicuro

20′ Destro da fuori area di Bruccini, palla che esce di poco

18′ Problemi per Gerbaudo, che ora esce dal campo. Gioco fermo

11′ Guccione entra in area ospite e crossa un pallone dalla destra, raccolto sull’altro fronte da Silvestro. Nuovo cross di quest’ultimo ancora per Guccione che stacca di testa per Gerbaudo: il centrocampista tira, ma la palla viene respinta da Carini.

9′ Tiro-cross di Guccione dalla lunghissima distanza, palla bloccata senza problemi da Marchegiani.

5′ Il Trento comincia in pressione: si guadagna due calci d’angolo, senza effetti.