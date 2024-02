Fai: in febbraio visita al complesso di Santa Paola e nuova mostra all’Antica Edicola

MANTOVA Due significativi appuntamenti sono in programma nel mese di febbraio, promossi dalla Delegazione cittadina del Fondo per l’Ambiente Italiano. Il primo incontro si terrà il 10 febbraio, con la visita al complesso di Santa Paola, in piazza dei Mille, da convento divenuta oggi sede di una scuola (anche) di restauro. I turni per i gruppi sono alle 15 e alle 16.30.

La visita al complesso di Santa Paola consentirà di conoscere la chiesa con i suoi preziosi resti di affreschi e le sue tracce architettoniche: il chiostro recuperato, i locali tornati a nuova vita. La parte della visita dedicata alla scuola di restauro svelerà, con le decine e decine di opere delle quali è in corso il rinnovo, una spettacolare galleria d’arte dove si avrà il privilegio di vedere (a pochi centimetri di distanza) lavori di assoluto valore, testimonianze di secoli di storia mantovana (e non solo), dal Medioevo al Novecento: da affreschi di palazzi scomparsi ad altari smontati, da antiche colonne a cicli di dipinti che ritrovano colore e vita. Un viaggio di sorprese ed emozioni, con la guida di Enrico e Riccardo Furgoni, rispettivamente direttore dell’Istituto e docente e coordinatore del corso di laurea in restauro.

L’evento è aperto a tutti con contributo a partire da 8 euro per gli iscritti Fai e da 12 euro per i non iscritti. La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 9 febbraio. Per informazioni: prenotazioni.mantova@faigiovani.fondoambiente.it.

La nuova proposta espositiva all’Antica Edicola dei Giornali in piazza Canossa svilupperà il tema della battaglia della Favorita, a partire dal 17 febbraio fino al 3 marzo. L’iniziativa è a cura di Paolo Patria e Massimo Zanca, in collaborazione con l’Associazione Napoleonica d’Italia.

I luoghi della battaglia, i protagonisti, le tattiche dello scontro militare con cui l’armata imperiale tentò di spezzare l’assedio di Mantova. Insieme all’Associazione Napoleonica d’Italia, che ha realizzato sulla battaglia della Favorita un libro e un filmato rievocativo (uscito on line il 16 gennaio scorso), è possibile riscoprire – attraverso mappe, cartine e fotografie – lo scontro che si scatenò davanti a villa Favorita e che coinvolse tanti luoghi mantovani, da Porta Giulia alla Rocca di Sparafucile. Una mostra che collega i luoghi della vicenda passata con la loro situazione odierna, un conflitto sanguinoso che vide atti di grande eroismo e la presenza sul campo di Napoleone e di alcuni suoi grandi generali, da Andrea Massena ad Alexandre Dumas (padre e nonno dei due celebri scrittori).

L’evento rientra nelle attività avviate dal Fai mantovano dopo il restauro dell’Edicola, volte a riportare l’attenzione sulla struttura come punto di riferimento artistico e culturale per il capoluogo. Grazie pure alla sinergia con diverse realtà del territorio. L’inaugurazione della rassegna si terrà sabato 17 febbraio alle 17.30. (Ilperf)