Tennis tavolo – Bagnolese sugli scudi: Francisco Sanchi trionfa a Terni, doppietta baby al torneo di Latisana

Bagnolo Successi su tre fronti per gli atleti della Bagnolese. L’italo-argentino Francisco Sanchi ha trionfato nel torneo nazionale di Terni, seconda categoria, battendo in finale per 3-0 (11-8, 11-7, 11-9) il nigeriano Azeez Solanke (Milano Sport). La Bagnolese si è piazzata seconda nella classifica per società. Al torneo di Latisana, bellissima impresa di Denis Bertolini che domina la categoria “over 7000” senza perdere neanche un set; terzo Francesco Ventola, ottavo Giacomo Buganza e 13esima Anita Luciani. L’altra bellissima vittoria è firmata da Pietro Dalmaschio. Al torneo di Trento open “over 200”, Tommaso Benevelli si piazza al secondo posto dopo aver battuto in semifinale la testa di serie n° 1; quinta Cristina Semenza, sconfitta negli otto dallo stesso Benevelli. Nei primi 32 anche Mattia Frignani.