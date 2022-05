Falsi bollettini della Camera di Commercio, l’allarme della Cna

MANTOVA – Continuano ad essere spediti alle imprese artigiane in particolare a quelle nuove iscritte all’ente camerale – sottolinea il responsabile dello sportello anti truffa della Cna, Franco Bruno – dei bollettini di pagamento ingannevoli contenenti diciture che possono far credere di essere inviati dalla Camera di Commercio. Si tratta di iniziative di società commerciali private del tutto estranee all’attività istituzionale della Camera di Commercio afferma Bruno. I versamenti di denaro richiesti non sono obbligatori – continua Bruno – bensì legati all’adesione ad una proposta commerciale, finalizzata all’inclusione del nominativo dell’impresa in siti internet o cataloghi. La Camera di Commercio non invia bollettini di pagamento alle imprese; il pagamento del diritto camerale avviene tramite modello F24. Le imprese in caso di dubbi, sono invitate a rivolgersi alla Cna, prima di effettuare qualsiasi versamento.