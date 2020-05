Calcio Serie D – Pecchini: “I tempi non sono maturi per cambiare”

MANTOVA A tenere banco in casa Mantova, è la paventata riforma dei campionati, che andrebbe a ridimensionare la probabile promozione dei biancorossi in Serie C. Una terza serie in versione dilettantistica farebbe storcere il naso a tutti in Viale Te. La questione, però, dovrà passare attraverso una riforma, con l’avallo delle leghe. Una riforma che per ora è un’ipotesi, ma oggettivamente ci sono ancora troppe incognite. «Potrei anche essere d’accordo ad una riforma dei campionati – commenta il vice presidente Gianluca Pecchini – ma non penso che sia questo il momento per pensare a stravolgere il calcio italiano. Sicuramente è un sistema che va rivisto, ma con delle riforme dettagliate che necessitano di più tempo per essere approfondite e approvate». Della questione non se ne è ancora parlato apertamente con Setti, impegnato anche sul fronte Verona. Bisognerà attendere i prossimi giorni per capire come si muoverà la società biancorossa. Come annunciato nei giorni scorsi, si attendono comunicazioni anche per un incontro tra la società virgiliana e l’amministrazione comunale, per discutere della questione stadio. Impossibile farlo prima del Consiglio Federale. Il Mantova deve prima conoscere il proprio destino. Nel vertice con Palazzi si discuterà anche del centro sportivo del Migliaretto, uno dei punti principali del progetto societario, per il futuro. Una struttura che diventerà la nuova casa del vivaio biancorosso, ma di fatto il nuovo quartier generale dell’Aciemme. Per il Mantova un futuro ancora tutto da scrivere.