DJ Matrix per la prima volta a Sabbioneta

SABBIONETA – Per la prima volta DJ Matrix sarà a Sabbioneta. Dopo lo straordinario successo della Fiera del Carmine di luglio, il DJ di fama internazionale chiuderà l’estate sabbionetana con una serata all’insegna di musica e divertimento. L’annuncio è stato dato ieri dal Comune. L’appuntamento è per venerdì 26 agosto, dalle 21 a mezzanotte, in Piazza Ducale. E’ previsto un ticket di 10 euro, abbinato alla consumazione di un cocktail, acquistabili solo all’ingresso, che avverrà a partire dalle 20.30 in via Scamozzi (l’ingresso è consentito dai 16 anni in su; diversamente bisogna essere accompagnati da un genitore). Per l’occasione la città offrirà la possibilità del parcheggio gratuito sullo Spalto Bresciani (con ingresso da via Campi), ma anche lungo via Incoronata e via Giulia Gonzaga. (Ugo Boni)