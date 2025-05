Fare impresa è sostenibile, due laboratori per under 35 alla biblioteca Baratta

MANTOVA – Un’opportunità concreta per giovani tra i 18 e i 35 anni che desiderano trasformare un’idea in un’attività autonoma, innovativa e sostenibile. Sta per partire “Fare impresa è sostenibile”, un laboratorio gratuito dedicato all’imprenditoria green e consapevole, promosso da Osun Wes srl in collaborazione con Informagiovani Mantova, nell’ambito del progetto “Generare il futuro”. Appuntamento alla biblioteca Gino Baratta, in corso Garibaldi 88, con due incontri formativi: domani e martedì 13 maggio, entrambi dalle 17 alle 20. Durante gli incontri, i partecipanti esploreranno: come le scelte lavorative possono contribuire alla transizione ecologica; le basi pratiche per aprire una partita Iva e avviare un’attività autonoma sostenibile; le nuove professioni verdi emergenti; strategie e strumenti per trasformare le idee in progetti solidi, con il supporto di esperti d’impresa e consulenti di Osun Wes. Il laboratorio è pensato per giovani con un’idea imprenditoriale, freelancer in cerca di sostenibilità nel proprio lavoro, futuri imprenditori interessati a un impatto ambientale e sociale positivo. “Lavorare in modo sostenibile oggi non è solo una scelta etica, ma anche una reale opportunità di crescita economica e personale. Questo laboratorio vuole dare strumenti pratici e ispirazione concreta ai giovani del nostro territorio”, dichiarano gli organizzatori di Osun Wes. Per iscrizioni e informazioni scrivere a: info@osunwes.eu o contattare Informagiovani Mantova. L’iniziativa è gratuita, fino ad esaurimento posti.