Sport e cultura contro la povertà educativa: nuovo bando da 2 milioni

MANTOVA – Sport e cultura non sono semplici attività del tempo libero: sono strumenti potenti di riscatto, crescita e partecipazione. Possono unire dove ci sono fratture, generare fiducia dove c’è insicurezza, costruire occasioni di futuro proprio dove sembrano mancare. È da questa convinzione che nasce il nuovo bando Sport e Cultura per includere, promosso da Fondazione Cariverona (presieduta da Bruno Giordano), che mette a disposizione 2 milioni di euro per sostenere iniziative dedicate a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, con un’attenzione particolare a chi cresce in contesti vulnerabili sul piano economico, sociale o culturale.

L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro e ambizioso: contrastare la povertà educativa minorile non con interventi assistenziali, ma con progetti capaci di attivare energie, creare relazioni, rafforzare competenze e aprire spazi di opportunità. È una chiamata all’azione rivolta a enti pubblici e realtà non profit che operano nelle province di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova. Le proposte dovranno avere una durata massima di 24 mesi, con un contributo richiedibile fino a 50mila euro e un cofinanziamento minimo del 20%. Le candidature vanno presentate online entro le ore 13 del 20 giugno 2025. La selezione sarà completata entro settembre, e i progetti dovranno partire entro sei mesi dall’approvazione.