Ferragosto al museo di Palazzo d’Arco, aperto… per ferie

MANTOVA – Il Museo di Palazzo d’Arco sarà regolarmente aperto nella giornata di Ferragosto.

Un’occasione imperdibile per ammirare dipinti, arredi, ceramiche, libri, che compongono la straordinaria collezione della dimora storica nel cuore della città.

O per rilassarsi e cercare un po’ di frescura nell’affascinante giardino romantico.

Il museo sarà visitabile con tour guidati della durata di un’ora.

Al mattino previste partenze alle ore 9:30, 10:40 e 11:50. Nel pomeriggio visite guidate alle 14:30, 15:40 e 16:50. Consigliata la prenotazione al numero 0376322242 o via mail a biglietteria@museodarcomantova.it.

Il Museo di Palazzo d’Arco sarà regolarmente aperto anche sabato e domenica, sempre con visite guidate in partenza negli stessi orari.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.museodarcomantova.it.