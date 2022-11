Forattini: “Promuovere le comunità energetiche rinnovabili per abbattere i costi”

MANTOVA “Il Governo Meloni non vanifichi gli sforzi sulla transizione energetica e prosegua nel potenziamento delle comunità energetiche rinnovabili”. Lo chiede la deputata mantovana del Pd Antonella Forattini, che ha firmato un’interrogazione al Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica per capire quali siano le sue intenzioni in merito alle comunità energetiche rinnovabili, associazioni di enti pubblici, aziende private e cittadini che scelgono di dotarsi di impianti comuni per la produzione di energia pulita, abbattendo così i costi delle forniture e promuovendo la transizione energetica.

“Nella passata legislatura – spiega Forattini – sono stati fatti passi avanti importanti in questo senso, grazie al recepimento della relativa direttiva Ue. Tuttavia, c’è ancora molto da fare per far decollare questo strumento, che risulta ancora poco conosciuto e poco diffuso.

Per questo chiedo al Ministro Pichetto Fratin di prendere un impegno. C’è bisogno di abbattere la burocrazia, sviluppare un sistema di incentivi, fare più informazione su questa opportunità e, quindi, dare supporto tecnico alle comunità energetiche che si formano. Un altro punto fondamentale da risolvere è l’emanazione dei provvedimenti attuativi, i cui termini sono già scaduti, e per cui chiedo al neo Ministro di attivarsi al più presto così da trasformare le azioni di promozione delle comunità energetiche rinnovabili da sperimentali a strutturali”.