Basket serie A2 m – Mennini: “Staff, niente da salvare a Pistoia”

Mantova Troppo forte Pistoia? Troppo condizionante la pausa forzata di venti giorni e il ritmo partita perso in questo lasso di tempo? Il confine può essere molto sottile e la risposta chiara arriverà anche con il passare dei giorni, ma il day after di un così difficoltoso ritorno in campo ha lasciato un forte amaro in bocca nella dirigenza biancorossa. Il consigliere d’amministrazione Paolo Mennini fatica a trovare qualcosa di buono nella trasferta toscana: «Faccio fatica a trovare dei pro della partita di domenica, non c’è stato niente che sia andato per il verso giusto – afferma – Concordo con le valutazioni di coach Valli quando dice che abbiamo le giustificazioni relative al ritmo partita, davanti avevamo una squadra molto quadrata che ha mantenuto la forte ossatura dell’anno scorso arricchita da ottimi innesti. Una squadra però deve affrontare le difficoltà e invece ci siamo sciolti come neve al sole. Ci sono le attenuanti del caso, però di aspetti positivi non ce ne sono ed essere squadra vuol dire reagire alle difficoltà e il coach dovrà lavorare su questo aspetto. Abbiamo bisogno di qualche leader emotivo che sappia spronare i compagni in campo, cosa che purtroppo non si è vista. I giocatori devono fidarsi l’uno dell’altro: il roster è profondo, a maggior ragione con il rientro di Palermo, e quindi tutti devono poter offrire minuti di qualità quando sono in campo e giocare con grande cattiveria agonistica». Un altro severo banco di prova ci sarà domenica in casa, quando si riaccenderanno le luci della Grana Padano Arena per il big match contro la corazzata Udine degli ex Alberto Martelossi e Gabriele Grazzini. Altra partita con un coefficiente di difficoltà altissimo: «Sarà una sfida importante, sulla carta è quasi proibitiva – conclude Mennini – Non dobbiamo dimenticarci però che nel corso del campionato c’è sempre qualche sorpresa. Non siamo assolutamente una squadra materasso e quindi speriamo di vedere un gruppo che abbia grande voglia di lottare in entrambe le metà campo». Intanto domani (ore 17) al Dlf è in programma il test con la Juvi Cremona.

Leonardo Piva