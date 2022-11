Ciclismo – Gli atleti dello Sporteven in passerella a Villa Poma per la festa di fine stagione

Villa Poma Una festa per una grande famiglia che ha nel ciclismo il denominatore comune. Lo Sporteven sabato scorso, nella sala polivalente di Villa Poma, con la tradizionale festa di fine stagione ha posto in bacheca un 2022 ricco di soddisfazioni.

Un momento con il quale il presidente Gianluca Boselli ha potuto sottolineare con un pizzico di orgoglio e tanta soddisfazione da un lato lo spirito di gruppo esistente nel team, o meglio la forza di una famiglia ove tutti si prodigano per il medesimo obiettivo. Dall’altro la validità del lavoro compiuto grazie all’impegno di molte persone, la professionalità dello staff tecnico e l’entusiasmo con il quale gli atleti hanno affrontato le varie competizioni. Sempre il dirigente nerazzurro ha ringraziato, anche a nome dei suoi collaboratori, tutti coloro che hanno contribuito a vario titolo a portare lo Sporteven ai livelli di prestigio raggiunti. Da sottolineare che chiusa la parentesi della strada e dell’Mtb ora l’attenzione sul piano agonistico è rivolta al ciclocross e in questo ambito significative sono le sinergie individuate con altri team mantovani per allestire una formazione giovanile che sta raccogliendo importanti risultati. All’appuntamento hanno preso parte i sindaci di Borgo Mantovano Alberto Borsari e di Ostiglia Valerio Primavori, e il presidente provinciale Fci Fausto Armanini. (pb)