Forza Nuova: “Palazzi al Pride indossi la fascia… arcobaleno”

MANTOVA «Chiediamo come mai il Comune di Mantova abbia sponsorizzatocon 20mila euro il gay pride, organizzato da Arcigay, Cgil, Anpi che non rappresenta e non è condiviso da tutti i cittadini soprattutto su temi etici come la maternità surrogata e il transgender». È questa l’invettiva di Forza Nuova mirata a «riportare al centro della società l’uomo, la famiglia e i valori cristiani».

L’estrema destra virgiliana vede in Mantova «molti problemi da risolvere», massime in materia di famiglie «che hanno deciso di spostarsi fuori dal comune in ragione dei costi quotidiani. «Inoltre Mantova non è mai stata, come ora, una cittadina così insicura e frequentata da balordi, con accattonaggio sistemico».

Dunque, «a cosa è servito il denaro pubblico in questa manifestazione volta alla sponsorizzazione di azioni illegali e vietate dall’ordinamento italiano quali, appunto, l’utero in affitto, anziché tutelare e adoperarsi per il benessere sociale degli abitanti?».

«Se davvero il sindaco crede in queste manifestazioni, la prossima volta, per coerenza, al posto della fascia tricolore gradiremmo vederlo salire sul palco con la fascia arcobaleno, vestito in ciabattoni, perizoma e chissà, seno finto».