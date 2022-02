Arresti domiciliari per un 17enne complice di una rapina ad un coetaneo

MANTOVA Nella giornata di ieri, a seguito di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Brescia, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mantova hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare della permanenza in casa, richiesta dalla citata Procura ed emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Brescia, nei confronti un 17enne – in attesa di interrogatorio da parte del GIP – ritenuto responsabile di rapina, a mano armata, sulla pubblica via, commessa unitamente ad un complice coetaneo già tratto in arresto nella flagranza di reato.

L’episodio si era verificato lo scorso 17 gennaio nei giardini di Palazzo Te ove la vittima, avvicinata con il pretesto di una sigaretta, dietro la minaccia di un coltello, veniva privato del denaro contante che aveva addosso.

Grazie all’immediata chiamata al 112, al tempestivo intervento dei militari ed ai dettagli forniti dal malcapitato e dai testimoni presenti ai fatti era stato possibile ricostruire l’evento.