Luca Ravenna torna a Mantova il 13 gennaio

MANTOVA A distanza di più di tre mesi dalla partenza dell’attesissimo nuovo tour Red Sox – Uno spettacolo comico di Luca Ravenna, prodotto e distribuito da Trident Music nei teatri di tutta Italia in autunno e inverno 2023/24, Luca Ravenna si riconferma essere lo stand-up comedian dei record: già sold-out le prime quattro date di Milano (7-8-9 e 10 ottobre), la data di Torino (27 ottobre) e quella di Bologna (8 novembre). Per far fronte alla vastissima richiesta, dopo aver ulteriormente arricchito il calendario poche settimane fa, Luca annuncia oggi nuovi appuntamenti, i primi del 2024, inclusa la tappa al Teatro Sociale di Mantova del 13 gennaio, a cura di Mister Wolf per la rassegna Mantova Live Theatre. Red Sox , lo spettacolo, che avrà un importante contributo dalla cultura americana e dalla tradizione statunitense, rappresenta il grande ritorno sui palchi di Luca Ravenna a distanza di quasi un anno da un 2022 ricchissimo di successi che l’ha visto registrare oltre 30.000 presenze in Italia e in Europa, primo tra i comedian italiani della nuova generazione a sbarcare all’estero.

I biglietti saranno disponibili su Ticketone e presso la biglietteria del Teatro Sociale di Mantova a partire da oggi alle ore 14.

È inoltre disponibile in esclusiva nello store di Sony Music Italy il comedy album 568 in formato vinile autografato. Un doppio LP tratto dall’omonimo spettacolo di Luca Ravenna registrato al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano nella primavera del 2022. Con questo disco, prodotto da Sony Music, Luca cerca di portare in Italia un nuovo modo di fruire degli spettacoli di stand-up comedy, innovando la scena e richiamando la tradizione dei vinili comici diffusa negli anni ’80.