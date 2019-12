MANTOVA Anche a Mantova Fratelli d’Italia lancia il suo movimento giovanile. A guidarlo è il 22enne di Motteggiana Leonardo Minelli, entrato contemporaneamente a far parte del direttivo provinciale del partito di Giorgia Meloni. Il coordinatore Alessandro Beduschi lo ha presentato come un giovane capace che avrà massima libertà nelle iniziative che il gruppo giovanile proporrà sul territorio provinciale. «Questi giovani – sottolinea Beduschi – si sono avvicinati al partito perché ne apprezzano la coerenza e il rigore morale. E non a caso siamo in continua crescita, con sondaggi che ci hanno portato in doppia cifra». Due gli ambiti d’interesse su cui s’impernierà l’azione della nuova leva giovanile della destra mantovana: quella politico-amministrativa e quella formativa. «Ringrazio Beduschi e tutto il direttivo per il supporto e la fiducia – dichiara Minelli -. Molti i progetti che abbiamo in testa, sia a breve che a lungo termine. I banchetti informativi vanno sempre bene, ma cerchiamo di guardare oltre, entrando nelle scuole superiori e ponendoci come interlocutori di associazioni per parlare delle tematiche che stanno a cuore alla gente e come riferimento per tutti coloro che condividono i valori di Fratelli d’Italia. Il prossimo anno si voterà a Mantova, Viadana e Curtatone, dove cercheremo di inserire nelle liste di riferimento alcuni dei nostri giovani». (m.v,)