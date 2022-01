Calcio a 5 Serie A2 – Saviatesta, la carica di Ricordi: “A Cagliari da protagonisti”

MANTOVA Settimana importante questa per il Saviatesta Mantova. La squadra di Bagalà, sabato pomeriggio, è attesa dalla trasferta in Sardegna dove affronterà il Cagliari 360GG. Seconda contro prima. Il Mantova è pronto a ribadire il proprio predominio, come accaduto nella gara d’andata quando i biancorossi s’imposero al NeoLu per 5-3. Una partita tirata, esattamente quello che ci si aspetta anche per il match di ritorno. In palio punti pesantissimi: «Siamo avanti di 6 punti – ha commentato ieri il portiere biancorosso Enrico Ricordi – . Sarebbe davvero bello andare a +9, ma secondo me è una partita decisiva più per loro che per noi. Noi andremo là a giocarcela, con la consapevolezza giusta, e cioè di una squadra che sa di essere forte». Un Mantova chiamato a dosare bene le forze. «Ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione a partire dal viaggio e dagli aspetti logistici. Proveremo comunque a bissare la gara del girone d’andata. Ma per noi dev’essere una partita come tutte le altre». Il Saviatesta, primo da inizio stagione, sembra sopportare bene la responsabilità di essere la capolista del girone e questo proverà a far valere al cospetto di un 360GG pronto a rosicchiare terreno ai virgiliani: «La nostra è una squadra composta da giocatori esperti – spiega Ricordi – . La nostra forza quest’anno è proprio il gruppo e tutti insieme proveremo ad agguantare gli obiettivi, ovvero la promozione in A e fare bene anche in Coppa Italia». A tal proposito, probabile il derby con il Verona di Milella, ma bisognerà attendere i recuperi degli scaligeri il 2 e 9 febbraio. Ci sarà modo di pensare anche a quello, ma ora testa al Cagliari. Sarà importante partire bene e non come nell’ultima gara contro l’Alto Vicentino: «Nell’arco di una stagione ci può stare. Bisogna tenere conto che ci mancavano dei giocatori. Per fortuna Battistoni sabato ci sarà». E chissà che Ricordi riesca a trovare il gol. Ultimamente ci sta provando spesso: «È vero… In carriera qualche gol l’ho già fatto e chissà che possa arrivare presto, ma l’importante è che il Mantova riesca a vincere le partite».