Calcio dilettanti – Il Castiglione chiude l’anno battendo il Desenzano in amichevole

Rivoltella Amichevole di fine anno tra il Desenzano, secondo nel girone D di Promozione, e il Castiglione, matricola dell’Eccellenza. Nelle fila dei bresciani due ex di peso, oltre a mister Novazzi: bomber Botturi e Lazzaroni, protagonisti la scorsa stagione del trionfo in Coppa Italia che ha permesso al Casti di giocare appunto in Eccellenza.

Neppure il tempo di prendere le misure e proprio Botturi, al 2’, insacca di rapina la rete che dà il vantaggio ai padroni di casa, con la difesa rossoblù non ancora posizionata. La reazione degli aloisiani non si fa attendere e tre occasioni favorevoli non trovano la giusta conclusione con Caccavale e Zenga di testa e, sul finire del tempo, con un tiro di Barezzani che si stampa sul palo. La ripresa vede il Castiglione attaccare con decisione. Da segnalare subito un’ottima combinazione tra Zenga e Conigliaro con tiro di quest’ultimo che bacia ancora il palo. Al 66’ Serpelloni, servito da Mangili, si ricorda di essere un attaccante e insacca di precisione la rete dell’agognato pareggio. Un quarto d’ora dopo un’incursione di Caccavale, atterrato in area, procura il rigore che permette a Zenga di ribaltare a favore del Castiglione le sorti della partita. Nel finale, il Desenzano inserische forze fresche e cerca in tutti i modi di mettere in difficoltà il Casti che, seppur rimaneggiato e zeppo di giovani, resiste e chiude vittorioso. Buona amichevole, quindi, utile per mantenere la preparazione in attesa del girone di ritorno e che, con il sapore dolce della vittoria, accresce l’autostima e permette ai nuovi arrivati e ai giovani di entrare in sintonia con la squadra.

Prima della ripresa del campionato, il Castiglione giocherà sabato un’altra amichevole a Cerlongo contro lo Sporting.