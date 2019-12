Dalla festa di Natale delle scuole una donazione per la collaboratrice con la sla

BORGO VIRGILIO Ennesimo gesto di solidarietà da parte dell’Istituto Comprensivo di Borgo Virgilio che, questa volta, diventa protagonista di una storia toccante. L’ultima festa di Natale, andate in scena nel palazzetto dello sport di Cerese, non è stata solo un momento di intrattenimento in cui gli alunni si sono esibiti davanti alla platea di genitori, amici, parenti e docenti, ma anche un’occasione per approfondire una tematica particolarmente sentita e particolarmente attuale. Stiamo parlando della lotta alla Sla, con l’ex fischietto di Serie A Massimiliano Saccani a raccontare le attività e le iniziative portate avanti dall’associazione “Marco Sguaitzer No alla Sla”. Una testimonianza fondamentale, anche perché le scuole materne, elementari e medie di Borgo Virgilio hanno deciso di mettere insieme le proprie forze per una donazione a favore di una collaboratrice scolastica affetta da sclerosi laterale amiotrofica. Una proposta che ha trovato l’approvazione anche del comitato “Genitori 2020”, con una parte del ricavato della vendita delle torte e dei lavori di handmade realizzati dai genitori e quelli messi a punto con la stampante 3D dagli alunni, che si va ad aggiungere a questa donazione, mentre quella restante andrà a finanziare l’acquisto di materiali e la promozione di progetti per le scuole del comprensivo. Un gesto particolarmente toccante, che ha visto docenti, personale scolastico, alunni e famiglie stringersi attorno ad una collaboratrice, benvoluta da tutti, manifestando la propria presenza in maniera concreta.