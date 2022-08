Basket Serie A2 femminile – San Giorgio, prima amichevole il 3 settembre a La Spezia

SAN GIORGIO Com’è noto, il campionato del MantovAgricoltura prenderà il via sabato 8 ottobre con la trasferta di Villafranca. Nel frattempo, il club di San Giorgio ha messo a punto il programma della pre season, con un tour di amichevoli che vedranno le biancorosse impegnate in varie sfide. Si parte con due gare in trasferta, rispettivamente a La Spezia (3 settembre) contro la formazione di Serie A2 militante nel girone Sud della Cestistica Spezzina; per poi approdare in terra cremasca (10 settembre) contro le neo-promosse in Serie A1 della Parking Graf Crema. Il debutto casalingo al Pala Sguaitzer avverrà il 14 settembre nel match di ritorno sempre contro la Cestistica Spezzina. Le amichevoli proseguiranno poi a Mantova contro Empoli (17 settembre) e contro Vigarano (24 settembre) a Suzzara. Chiuderà la sfida contro la Amatori Pallacanestro Savona (2 ottobre) presso il Palazzetto dello Sport di Bancole.