Auguri speciali di Buon Natale con i bambini dell’asilo aziendale Lubiam

MANTOVA Canzoncine, piccoli movimenti in compagnia, tanti sorrisi, regali realizzati con materiali riciclati, con un occhio di riguardo al tema green: il Natale più autentico, quello senza filtri di sorta, è quello dei bambini, che come ogni anno nella sede dell’azienda Lubiam in viale Fiume, festeggiano sotto il grande albero all’ingresso della struttura, con i familiari, le educatrici, i numerosi dipendenti presenti. Si tratta dei bimbi dell’asilo aziendale, tutti insieme allegramente per speciali auguri di buon Natale. L’Asilo Nido Lubiam è intitolato a Ida ed Edgardo Bianchi, per ricordare i 100 anni dalla nascita di Edgardo Senior, figura carismatica nella storia dell’azienda, e i 100 anni dell’azienda stessa. Il nido ospita fino a 19 bambini, ad oggi tutti i posti disponibili sono occupati, da 3 mesi a 3 anni, e circa la metà dei posti è riservata ai figli dei dipendenti (che oggi sono 10) mentre l’altra quota è aperta al territorio. Le maestre sono tutte professioniste qualificate e di lunga esperienza. L’asilo è composto da due sezioni: piccoli e medi-grandi e ogni mattina si svolgono differenti attività, programmate e seguite dalle educatrici professionali, che provvedono ai bambini per tutto il ciclo del nido, in un clima sereno e adatto a stimolare la creatività dei più piccoli. Che si è scatenata nell’entusiasmo generale per celebrare il Natale. (i.p.)