Furto e fuga a tutta velocità: due 19enni denunciati dalla Polizia dopo l’incidente in centro

MANTOVA La Polizia di Stato di Mantova, con riferimento all’episodio accaduto sabato 8 Novembre in cui due giovani avevano rubato un’autovettura da un condominio di via Acerbi e si erano lanciati a forte velocità andando ad impattare in via XX Settembre contro alcune auto posteggiate, ha identificato e denunciato in stato di libertà due cittadini tunisini. Dopo il furto, una volta giunti tra la fine di via Frattini e l’inizio di via XX Settembre, il conducente del veicolo, verosimilmente sotto l’effetto di alcool, ha sbandato, andando ad impattare contro alcune auto regolarmente posteggiate a margine della carreggiata, provocando una carambola che ha visto coinvolti 3 veicoli, tutti gravemente danneggiati. Non contenti, i due hanno proseguito la marcia sino a giungere in via XX Settembre, dove, dopo aver imboccato vicolo Chiavichette, hanno abbandonato l’auto rubata poco prima e si sono dati alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Gli investigatori della Squadra Mobile che hanno condotto le indagini, sono risaliti in breve tempo all’identità dei due malviventi, entrambi 19enni, ricostruendo anche le ore precedenti il furto. I due giovani, prima di dirigersi in via Acerbi dove, come detto, si sono impossessati di un’auto posteggiata nei garage sotterranei di un condominio, avevano trascorso la serata bevendo e bivaccando tra le vie del centro e la stazione. Qui si sono riuniti ad altri ragazzi, risultati estranei agli episodi delittuosi, per poi raggiungere il condominio dove hanno asportato il veicolo. Usciti dal garage a bordo dell’auto, noncuranti dei rischi connessi alla loro condotta, si sono diretti a forte velocità in via Frattini. Osservando l’impatto tra il veicolo con a bordo i malviventi e le auto posteggiate, ripreso dalle telecamere di video sorveglianza installate tra via Frattini e via XX Settembre, si percepisce chiaramente la pericolosità della condotta.