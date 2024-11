A Canneto regalata la Costituzione ai neo 18enni e borse di studio agli studenti meritevoli

CANNETO SULL’OGLIO Al teatro comunale Mauro Pagano si è tenuta la tradizionale cerimonia della consegna da parte del sindaco Nicolò Ficicchia della Costituzione Italiana ai nuovi maggiorenni cannetesi. «Il nostro futuro – ha detto il primo cittadino – siete voi ed è riposto nella vostra crescita, sia culturale che sociale». Ficicchia ha sottolineato l’importanza che anche i più giovani si impegnino in prima persona per dare una mano al paese ed è poi passato ad illustrare le parti fondamentali della Costituzione. «È la luce che deve illuminare noi cittadini nella nostra vita tra diritti e doveri – ha sottolineato Ficicchia -. Dobbiamo dire sempre grazie a chi ha sacrificato la propria vita per renderci liberi e consentirci di avere la nostra Costituzione. Citando l’indimenticato presidente Sandro Pertini, ricordiamoci che “i giovani non hanno bisogno di prediche, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo”». A seguire si è svolta la consegna degli assegni di studio per merito scolastico a sei studenti delle scuole medie e superiori frequentanti l’anno scolastico 2023/2024. Il bando del comune per il conferimento degli assegni di studio al merito scolastico ha previsto un importo di 200 euro per coloro che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado con la votazione finale di 10/10 e di 300 euro per coloro che hanno conseguito il diploma di esame di stato con la votazione finale fra 95 e 100/100.