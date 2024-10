Il logos tra unità dell’essere e molteplicità fluente e incessante del divenire: Eraclitismo vs scuola di Elea

MANTOVA Proseguono a Casa Andreasi nel mese di ottobre le lezioni del corso di filosofia del prof. Michele Sciotti: lunedì 21 ore 21 La Scuola di Elea: Parmenide e la trasformazione della cosmologia in metafisica; venerdì 25 ore 21 La Scuola di Elea: Zenone e la dialettica dei paradossi; lunedì 28 ore 21: La Scuola di Elea: Melisso e la “sistemazione” del pensiero eleatico

La Scuola eleatica, sviluppatasi nelle colonie greche dell’Italia meridionale e che prende il nome dalla città di Elea (denominata in epoca romana Velia) imprime alla riflessione filosofica un deciso cambio di rotta e di marcia. Con Parmenide (fondatore della Scuola) si abbandona lo studio della realtà naturale e della ricerca di una principio o sostanza di tipo fisico, in grado di spiegare la molteplicità e il mutamento delle cose sensibili; andando oltre le apparenze dell’esperienza, ci si volge all’analisi della realtà in quanto tale, colta nella sua globalità. Si giunge, così, alla scoperta dell’essere e delle sue caratteristiche: uno, immutabile, eterno, pensato dalla ragione secondo una logica rigorosa. La rotta è tracciata, lo spartiacque segnato: d’ora in avanti, più nessuno potrà eludere il confronto con il grande eleate.

Il corso è tenuto dal prof. Michele Sciotti o.p., dello Studio Filosofico Domenicano, Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna.

Quota di partecipazione € 12 per la singola lezione; gratuito per gli studenti. Su richiesta si rilascia l’attestato di partecipazione.

Info: Casa Andreasi 0376 322297 345 1539547 casandreasi@virgilio.it