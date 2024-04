Tennis tavolo A1 f – E’ il giorno della Brunetti: retour match col Sudtirol per la 21ª festa scudetto

Castel Goffredo Al PalaMazzi di Castel Goffredo è tutto pronto per la gara di ritorno della finale scudetto tra Brunetti e Sudtirol (si comincia alle ore 16) e per un’altra festa tricolore. Dopo la vittoria per 4-0 di giovedì sera a Bolzano, alle mantovane basta il pareggio per aggiudicarsi il titolo. Una formalità verrebbe da dire, anche tenuto conto di tutti i precedenti stagionali. La società ha preparato una coreografia speciale e fatto spazio in bacheca per il trofeo, il 21° della fantastica collezione goffredese (gli altri scudetti sono stati vinti dal 1996 al 2000, dal 2002 al 2008, nel 2010, dal 2016 al 2019 e dal 2021 al 2023). Szocs e compagne da diversi anni ormai hanno instaurato un’autentica dittatura sportiva, vincendo tutto quello che c’era da vincere. Sotto la sapiente guida del coach Alfonso Laghezza, che, come impone il ruolo, tiene alta la concentrazione per questa seconda sfida col Sudtirol. «Giovedì a Bolzano le ragazze sono andate anche oltre le aspettative – racconta il tecnico della Brunetti – il 4-0 la dice lunga, ma lo scudetto non è ancora vinto. Bisogna fare un altro sforzo. Il Sudtirol farà il possibile per imporsi e portarci alla bella, dunque massima attenzione. Detto questo, ho piena fiducia nelle ragazze, che hanno sempre dimostrato grande professionalità. Chi non gioca, e giovedì è toccato a Niko, è comunque sempre vicina alle compagne, segno di un gruppo unito e affiatato. Sono tutte abituate a giocare sotto pressione, non si lasceranno influenzare dall’ambiente, ma si concentreranno sulla singola gara. C’è grande voglia di fare festa davanti al nostro pubblico, ma i conti bisogna farli alla fine».

Arrivano intanto le prime medaglie per la Brunetti anche dai Campionati Italiani Giovanili di Terni. Oro per Cecilia Cicuttini nel doppio misto Under 17 in coppia con Giacomo Izzo (Milano Sport). Argento per Cecilia Cicuttini e Azzurra Marinelli nella gara a squadre Under 17 femminile; altro argento per Marinelli nel doppio U15 con Alice Galli (Vallecamonica); e bronzo per Cicuttini nel doppio U17 con Maria Tognali (Vallecamonica). Bronzo per Marco Travagliati, Gabriele Mutti e Robert Graur nella gara a squadre U15 maschile.