Ginnastica artistica – L’Airone brilla nella tappa regionale con Gioia, Bendoni e Bertagnon

MANTOVA Si è svolta a Cassano d’Adda (Mi) la seconda prova regionale del campionato individuale di ginnastica artistica femminile di Eccellenza. Per la Ginnastica Airone si sono presentate Agnese Gioia (senior1), Matilde Bendoni (junior3) e Matilde Bertagnon (Senior 2) tutte alla prima esperienza in questa prestigiosa categoria. Nonostante la difficoltà della gara, le giovani atlete hanno portato a termine una prova pulita e senza errori: Agnese Gioia conquista la 14ª posizione assoluta spiccando nella specialità trave (8° posto). Matilde Bendoni è salita sul terzo gradino del podio nella classifica assoluta, vincendo la specialità trave e ben figurando a volteggio e corpo libero. Matilde Bertagnon ha sfiorato a sua volta il podio per pochi decimi, 5ª assoluta in una gara combattuta punto su punto, vincendo l’argento alla trave e sfoderando prestazioni solide agli altri attrezzi.

Soddisfatti i tecnici Francesco Muzzi, Alessia Comini, Alessandro Dall’Aglio e Barbara Cremonesi, sia dal punto di vista del risultato ottenuto che dal percorso tecnico che stanno facendo insieme alle loro atlete.