Calcio 3a Categoria Cremona – La Piccola Atene e Rapid Olimpia insieme in vetta: per decidere chi andrà in Seconda serve lo spareggio

Mantova Non è bastata la regular season per decretare il vincitore del girone B della Terza categoria cremonese. Un girone che ha visto protagoniste le formazioni mantovane. Rapid Olimpia e Piccola Atene, infatti, dopo un campionato ricco di emozioni, hanno chiuso entrambe al primo posto a quota 45 e pertanto domenica prossima si ritroveranno difronte (in campo neutro) per decidere chi salirà direttamente in Seconda categoria. La perdente avrà comunque la possibilità di giocarsi la promozione, partendo dal secondo turno dei play off.

Ieri le due battistrada hanno fatto bottino pieno in trasferta. Sulla carta sembrava più ostico l’impegno della Rapid Olimpia sul campo dei “cugini” del Casalromano. Infatti i locali sono partiti a mille trovando il vantaggio al 20’ con Broglia. I ragazzi di Danieli hanno trovato il pari prima dell’intervallo con Pezzi, poi nella ripresa Sanguanini, Hajjy e Pasetti hanno completato la rimonta. Vittoria, anche se meno netta nel risultato, per la Piccola Atene sul campo del fanalino Azzurra. Sabbionatani avanti 2-0 prima dell’intervallo grazie a Filippo Ferrari e Dizza. Nella ripresa la rete di Panzi ha creato qualche apprensione, anche se il match non è mai stato in discussione.