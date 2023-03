Calcio Serie C – Mantova, piove sul bagnato: Guccione ko, salta la Feralpi. Dimesso Pedone

Mantova Seconda seduta d’allenamento ieri per il Mantova, in vista del match di domani pomeriggio in casa della FeralpiSalò. Presente al campo anche il presidente Filippo Piccoli, che dopo la sfuriata di mercoledì sera ha voluto seguire da vicino il lavoro della squadra.

Situazione critica in casa Mantova, non solo per la classifica, ma anche per la condizione fisica di alcuni giocatori. Le due sfide ravvicinate con Piacenza e Arzignano hanno portato problemi di natura muscolare. Stiramento al polpaccio per capitan Guccione, che salterà sicuramente il match di Salò ed è in dubbio anche per il successivo contro la Juve. Ieri a riposo anche Silvestro e D’Orazio per noie muscolari. Entrambi saranno valutati nella giornata odierna. La squadra sosterrà la rifinitura sempre a porte chiuse, come d’abitudine. Oggi parlerà mister Mandorlini, che farà il punto della situazione a un giorno dalla gara con i gardesani. Nell’undici titolare difficilmente si vedrà De Francesco, che sta recuperando da un problema all’anca rimediato durante la gara di Piacenza. La notizia buona riguarda Pedone, che è stato dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato per il trauma cranico subito durante la gara con l’Arzignano.

L’arbitro – A dirigere la gara di domani sarà Luca Angelucci di Foligno. Assistenti Matteo Pressato di Latina e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore. Quarto uomo Alessandro Pizzi di Bergamo.