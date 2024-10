Il tempo ritrova da oggi un po’ di stabilità

E’ iniziata la tregua. Tra oggi e il prossimo fine settimana il tempo ritroverà un po’ di stabilità. Con l’eccezione di una debole perturbazione in transito martedì e mercoledì, per altro improduttiva di pioggia, la prossima settimana trascorrerà per intero senza episodi di maltempo degni di nota. Domani transiterà l’onda di piena del Po che già ieri all’idrometro di Borgoforte è cresciuto di almeno 5 metri entrando in serata nella fascia di allarme. In calo è invece il livello del Secchia, cresciuto ieri moltissimo in seguito alle piogge torrenziali dell’appennino modenese e reggiano.

Il ciclone mediterraneo che tanto maltempo ha provocato si colmerà definitivamente solo domani, lasciando il campo ad una rimonta dell’alta pressione che non sarà in realtà in grado di assestare il tempo in modo ampio e duraturo. Rimarrà quindi una certa nuvolosità anche sul nord Italia, accompagnata però da temperature miti, sempre prossime ai 20 gradi nelle ore centrali della giornata.

Ci lasciamo intanto alle spalle una settimana caratterizzata da eventi meteo di portata eccezionale. Una buona metà delle stazioni meteo del mantovano ha ricevuto più di 100 millimetri di pioggia, un dato realmente eccezionale.

Ci stiamo poi addentrando in un autunno che può essere tranquillamente considerato come il più piovoso degli ultimi cent’anni, almeno fino ad oggi. Dal giorno 5 settembre, ovvero da quando si era spezzata la catena di temperature tropicali ancora fra 33 e 35 gradi nei primi giorni del mese, il tempo ha sterzato a 180 gradi proponendo un via vai di perturbazioni – alimentate fra l’altro dall’eccesso di calore presente sui mari italiani – raramente tanto intense.

Il territorio di Mantova-città ha ricevuto piogge comprese fra 300 e 350 millimetri, più o meno il triplo della media che assegna ai 45 giorni considerati circa 120 millimetri d’acqua (un millimetro di pioggia corrisponde ad un litro d’acqua per metro quadrato di terreno). Mai osservata prima una simile quantità di pioggia in un intervallo di 45 giorni. In talune zone dell’alto mantovano 400 millimetri. Precipitazioni meno abbondanti a sud del Po, comprese fra 300 e 350 millimetri.

Da oggi, però, si volta pagina, anche se quanto accadrà nei prossimi giorni ha giusto il sapore di una tregua. I modelli previsionali già inquadrano una potente depressione che dalla Spagna potrebbe fare rotta verso l’Italia a partire da domenica prossima. Al momento è escludere qualsiasi tipo di raffreddamento, giacché a dominare saranno correnti sud-occidentali ancora miti.

Anche oggi il cielo rimarrà tendenzialmente nuvoloso ma nel pomeriggio spunterà un po’ di sole con temperature fra 20 e 21 gradi. Da domani le nubi torneranno a presentarsi più compatte per l’approssimarsi di un debole fronte perturbato che in serata potrebbe dare vita a qualche pioviggine. Temperature stabili. Mercoledì e giovedì il sole farà di nuovo capolino fra le nubi accompagnato da un clima ancora mite e da temperature attorno ai 20 gradi. Più nubi, infine, venerdì, in attesa di un peggioramento che tra sabato e domenica riporterà la pioggia.

Alessandro Azzoni