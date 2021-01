MANTOVA Il mercato del giovedì torna in piazza Sordello a partire dal 21 gennaio sino a quando la Lombardia rimarrà in zona rossa. Date le regole anti Covid si potranno vendere solo i generi alimentari, i prodotti agricoli e florovivaistici, mentre l’accesso sarà consentito nel rispetto del contingentamento delle entrate, che va effettuato limitando a 50 persone il numero massimo permesso all’interno della piazza. Le regole restrittive valgono per tutti i mercati, anche quelli rionali e di quartiere. A deciderlo è stata l’ordinanza firmata martedì 19 gennaio dal sindaco Mattia Palazzi. La Lombardia da domenica scorsa viene considerata zona rossa fino a fine mese.