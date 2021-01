Denunciati per il possesso in auto di oggetti atti ad offendere

POGGIO RUSCO Nella serata di ieri nel corso di un servizio di prevenzione, finalizzato al contrasto dei reati predatori, i carabinieri della Stazione di Poggio Rusco hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria due pregiudicati di nazionalità bulgara, residenti in provincia di Milano, trovati in possesso di svariati oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo. I carabinieri notata un’autovettura sospetta, con tre soggetti a bordo, aggirarsi per le vie cittadine decidevano di procedere ad un controllo. In effetti a seguito di perquisizione veicolare venivano rinvenuti, occultati in diversi punti dell’autovettura, oggetti da punta e taglio il cui porto non era giustificato come non era giustificata la presenza dei tre nel comune di Poggio Rusco in relazione alla normativa anti-covid. A conclusione del controllo, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 4 legge 110/1975, a tutti veniva contestata anche la violazione delle vigenti norme anti-covid, in quanto non rispettavano il divieto di spostamento all’interno dei comuni in zona rossa.