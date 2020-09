Inaugurato ieri con la banda il lato Lubiam di viale Fiume

MANTOVA – Terminati i lavori con qualche mese di ritardo in viale Fiume. L’arteria è stata riqualificata nel lato Lubiam, e in particolare è stata resa camminabile l’area prima in sterrato. Contestualmente sono stati rifatti i marciapiedi e ricavati spazi di sosta.

L’intervento ha subito il fisiologico ritardo a causa dello stop imposto dall’emergenza sanitaria, ma come annunciato dallo stesso sindaco l’inaugurazione ha potuto avere luogo ieri. Alla presentazione è intervenuta anche la banda Città di Mantova. A questo punto tutta l’arteria ha visto il generale ripensamento e la sua riqualificazione. Un intervento che ha richiesto nell’insieme un anno di lavori realizzati per segmenti, e che completa un quadro generale di restyling anche sulle altre vie e viali della Valletta Paiolo.

Altri lavori sono ancora in fase di cantiere nelle vicinanze, con particolare riferimento alle pavimentazioni dei marciapiedi fra piazzale Michelangelo e le vie Petrarca e Galilei.