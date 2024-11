Il Natale si accende in piazza Virgiliana

MANTOVA È ufficialmente iniziato il periodo natalizio a Mantova e dopo anni torneranno le bancarelle in centro storico. Ieri mattina, in una cornice di temperature rigide che anticipano il clima delle festività, si è tenuta l’inaugurazione dei mercatini di Natale in Piazza Virgiliana (cinquanta chalet, dalle decorazioni natalizie alle leccornie gastronomiche), accompagnata dall’apertura della pista di pattinaggio su ghiaccio. L’assessore al commercio, Iacopo Rebecchi, ha sottolineato l’importanza di questa tradizione: «I mercatini di Natale, insieme alla pista di pattinaggio, attirano ogni anno circa 120.000 visitatori, 20.000 dei quali solo per la pista. Quest’anno, accanto ai mercatini in Piazza Virgiliana, dal 23 novembre si aggiungeranno anche quelli del centro storico, con bancarelle in Piazza Erbe, Piazza Broletto e altre location centrali. Sarà una novità che arricchirà l’offerta natalizia della città». La manifestazione è sostenuta da Tea, come spiegato dal presidente Massimiliano Ghizzi: «Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa che l’anno scorso ha raggiunto numeri incredibili. La pista di pattinaggio, attiva fino a metà gennaio, rappresenta un’attrazione fondamentale. Con i nuovi mercatini nel centro storico, ribadiamo la nostra vicinanza al territorio in un periodo caro a tutti». L’organizzatore Alessandro Carbonieri ha aggiunto: «La pista di pattinaggio sarà aperta ogni giorno (con la particolarità di scaglioni orari solo il sabato e la domenica: 10-13, 14.30-19, 20.30-23) con la possibilità di lezioni individuali o di gruppo e una serie di spettacoli. Per i mercatini in centro, invece, ci saranno circa 30 espositori, ma solo nel fine settimana, (monteranno le strutture il sabato mattina e smonteranno la domenica sera), e tre/quatrro chalet fissi per la somministrazione». L’appuntamento con l’accensione delle luminarie e la grande festa del centro è fissato per il 29 novembre, un evento che unirà l’atmosfera natalizia al Black Friday, con negozi aperti fino a tarda sera.