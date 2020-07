Il neo eletto presidente di Grana Padano Renato Zaghini ospite di Confagricoltura

MANTOVA Questa mattina il neoeletto presidente del Consorzio Grana Padano, il mantovano Renato Zaghini, è stato ospite nella nostra sede, per un saluto e un confronto con il presidente Alberto Cortesi. Assieme a quest’ultimo, a fare gli onori di casa anche il presidente della sezione economica provinciale latte, Manuel Lugli, e i membri di sezione Davide Errera, Giorgio Cecchin e Gianni Bergamin. Il confronto è stato prezioso per fare il punto sulla situazione attuale dei mercati, con il Grana Padano che deve fare i conti, come tutte le realtà dell’agroalimentare, con le difficoltà legate all’uscita dalla pandemia Covid-19 e con i dazi imposti dagli Stati Uniti. Il presidente Zaghini si è detto tuttavia ottimista per il futuro, nel quale vede prospettive rosee per la Dop più consumata al mondo. «Per un’associazione come la nostra – ha detto Cortesi – dialogare con le principali realtà legate all’agroalimentare è fondamentale, per sviluppare e programmare sempre meglio il nostro lavoro. Ringrazio pertanto il presidente Zaghini per aver raccolto il nostro invito».