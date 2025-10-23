Addio a Nerino Grassi, l’imprenditore che fece grande la Golden Lady

CASTIGLIONE – Si è spento ieri sera Nerino Grassi, imprenditore visionario e fondatore del celebre marchio Golden Lady. Nato a Medole nel 1931, Grassi ha legato il suo nome a una delle più importanti realtà italiane nel settore della calzetteria. La camera ardente sarà allestita a partire da questo pomeriggio, presso la sede della Golden Lady, e rimarrà aperta per tutta la giornata di venerdì, per consentire a dipendenti, amici e conoscenti di rendere omaggio alla sua memoria.

La notizia è stata diffusa con un comunicato ufficiale della Golden Lady Company:

“Golden Lady Company S.p.A., insieme a tutti i suoi dipendenti e collaboratori, annuncia con immenso dolore la scomparsa del proprio Presidente, Nerino Grassi, avvenuta il 22 ottobre 2025. Nerino Grassi si è spento serenamente nella sua casa circondato dai suoi cari. Fondatore dell’azienda nel 1966 insieme alla moglie Erminia — scomparsa il 6 agosto 2021 — Nerino Grassi ha dedicato tutta la sua vita alla crescita e allo sviluppo della Golden Lady. Con visione imprenditoriale, determinazione e dedizione, ha saputo trasformare una realtà locale in un gruppo industriale di riferimento a livello internazionale nel settore della calzetteria. Figura carismatica e punto di riferimento non solo per la propria famiglia e per i suoi collaboratori, ma anche per l’intero distretto industriale, Nerino Grassi lascia un’impronta indelebile nella storia dell’impresa italiana. La camera ardente sarà allestita presso la sede di Golden Lady, in via G. Leopardi 3/5 a Castiglione delle Stiviere, a partire dalle ore 15.00 di oggi 23 Ottobre fino alle ore 19.00. Nella giornata di Venerdi la camera ardente sarà aperta dalle 9.30 alle ore 19.00 con orario continuato. I funerali si terranno presso il Duomo di Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova, il giorno 25 Ottobre alle ore 9.30, si proseguirà poi per il cimitero di Medole. Golden Lady Company S.p.A. si unisce al cordoglio della famiglia, custodendo con riconoscenza e rispetto l’eredità umana e imprenditoriale del suo fondatore”.