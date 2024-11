Il programma iniziative in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

MANTOVA Non Sei Sola • insieme, uscire dalla violenza è possibile

Come ogni anno il Comune di Mantova, ente capofila della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza, si fa promotore e sostenitore di un ricco programma di iniziative di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne del 25 novembre.

Saranno offerte alla città, e al territorio tutto, con la preziosa collaborazione di una fitta rete di soggetti, occasioni di incontro e riflessione attraverso convegni, proiezioni cinematografiche, spettacoli, performance artistiche, presentazioni e laboratori.

Inoltre, durante le tante iniziative (tutte in presenza) saranno distribuiti gratuitamente gadget recanti il logo di riferimento della Rete interistituzionale, rappresentato da una bocca che pian piano si scuce e si libera dal silenzio per dire “No alla violenza contro le donne”. Su tutti i materiali di comunicazione realizzati è inoltre riportato il Numero Verde Nazionale Antiviolenza e Stalking di Pubblica Utilità 1522 (attivo H/24) attraverso il quale è possibile mettersi in contatto con i centri antiviolenza accreditati operanti sul territorio provinciale per chiedere aiuto e supporto.

“L’attenzione resta alta – ha dichiarato l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Mantova Chiara Sortino –, ogni giorno nel nostro Paese siamo testimoni diretti o indiretti di episodi di violenza sulle donne: fisica, psicologica, economica. Oltre 90 femminicidi si sono consumati da gennaio ad oggi, numeri che ci obbligano a continuare ad investire in politiche di sensibilizzazione, informazione, educazione sui temi del rispetto e della parità. Non è sufficiente, lo sappiamo, servono anche interventi più complessi, soprattutto a livello normativo e legislativo occorre un cambio di passo. Noi, come Comune capofila della Rete antiviolenza provinciale, lavoriamo quotidianamente sulla prevenzione, sul sempre migliore funzionamento della rete dei servizi che si occupano di accoglienza, protezione e assistenza delle donne e dei figli minori”.

Di seguito il programma completo delle iniziative promosse dall’assessorato Politiche e Servizi per la Famiglia e genitorialità e Pari opportunità del Comune di Mantova in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne

THE HUMAN VOICE, il cortometraggio di Pedro Almodóvar

venerdì 22 novembre – ore 17:30

Sala “Peppino Impastato” Biblioteca Mediateca Gino Baratta, Corso Garibaldi n. 88 – Mantova

Conferenza sul cinema a cura di Matteo Molinari, studioso di storia e critica cinematografica.

INGRESSO GRATUITO, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A: barattapiu@comune.mantova.it

A cura di Biblioteca Mediateca Gino Baratta

WOMEN IN PROGRESS: COMPRENDERE E VALORIZZARE IL PROPRIO POTENZIALE PROFESSIONALE

sabato 23 novembre – ore 10:00

sabato 14 dicembre – ore 10:00

Associazione Volontarie del Telefono Rosa di Mantova – ODV, Via Indipendenza n. 2 – Mantova

Laboratorio partecipativo rivolto a tutte le donne in cui professioniste dedicate cercheranno, insieme alle presenti, gli strumenti per focalizzare gli obiettivi professionali e acquisire maggiore consapevolezza rispetto alle proprie risorse personali in un’ottica di raggiungimento dell’autonomia economica.

INGRESSO GRATUITO, PRENOTAZIONE CONSIGLIATA A: telefonorosamantova@gmail.com o 348.9910043

A cura di Associazione Volontarie del Telefono Rosa di Mantova – ODV con il contributo dell’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Mantova

UNA PANCHINA ROSSA SIMBOLO DELLA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

lunedì 25 novembre – ore 11:00

Giardini di San Domenico, via Giacomo Matteotti – Mantova

Momento di inaugurazione accompagnato da musica e letture di poesie per riflettere, davanti al simbolo della panchina rossa, sul tema della violenza contro le donne dando voce a chi ha subito abusi e maltrattamenti.

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

A cura di A.M.M.I. (Associazione Mogli Medici Italiani) – Donne per la Salute

QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO: VERGOGNA E SENSO DI COLPA NELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

lunedì 25 novembre – ore 18:00

Aula Magna I. d’Este, Via G. Romano n. 13 – Mantova

Attraverso la voce delle professioniste che operano presso il Centro Antiviolenza gestito dalla Soc. Coop. Soc. Onlus Centro Donne Mantova si darà voce e visibilità alle emozioni più profonde e nascoste delle vittime di maltrattamento, offrendo uno sguardo multidisciplinare sulle dinamiche intrapsichiche, relazionali e sociali che ostacolano il percorso di affrancamento dalla violenza.

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

A cura di Soc. Coop. Soc. Onlus Centro Donne Mantova con il sostegno dell’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Mantova

LA FONTANA DI CORSO VITTORIO EMANUELE II SI ILLUMINA DI ROSSO

lunedì 25 novembre

Il Comune di Mantova aderisce alle azioni di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne attraverso l’illuminazione di colore rosso della fontana cittadina di Corso Vittorio Emanuele II; un gesto simbolico di grande impatto visivo per mettere in luce questa importante ricorrenza.

A cura dell’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Mantova

MIA, proiezione del film di Ivano De Matteo

mercoledì 27 novembre – ore 21:00 → INGRESSO LIBERO E GRATUITO APERTO ALLA CITTADINANZA

lunedì 25, martedì 26 e giovedì 28 novembre – ore 10:00 → RISERVATO ALLE SCUOLE

Cinema del Carbone, Via G. Oberdan n. 11 – Mantova

Mia è un’adolescente alle prese con un amore malato. Sergio è un padre premuroso che non si dà pace nel non vederla felice e, sopraffatto dalla disperazione, medita vendetta. Un film doloroso, umano, tenero e raccapricciante al tempo stesso, angosciante come pochi nella sua screziata verosimiglianza. Eppure, grazie alla sua ostinazione a mettere in questione ogni certezza senza dare nulla per scontato nel delicato mondo degli affetti familiari, capace di rimanere impresso a lungo.

Interverranno psicologhe, avvocate ed operatrici del Centro Antiviolenza gestito da Associazione Volontarie del Telefono Rosa di Mantova – ODV.

A cura di Associazione Volontarie del Telefono Rosa di Mantova – ODV con il contributo dell’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Mantova

“ANGELA” tratto da LA NOTTE DELLA GELOSIA di Dacia Maraini

venerdì 29 novembre – ore 20:00

Teatro Spazio Studio Sant’Orsola, Via I. Bonomi n. 3 – Mantova

Incontro-spettacolo in collaborazione con A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) di Mantova per riflettere sul tema della violenza contro le donne. Il monologo “Angela” è tratto da un racconto di Dacia Maraini di grande impatto emotivo che pone l’attenzione sul tema della dipendenza affettiva e aprirà il dialogo sulle modalità di tutela e assistenza della vittima, con particolare attenzione alla protezione (soprattutto nel momento della denuncia) e alla privacy.

Parteciperanno al dibattito la Procura della Repubblica, la Questura e i Centri Antiviolenza di Mantova.

INGRESSO GRATUITO, PRENOTAZIONE CONSIGLIATA A: 340.3440881 (anche WhatsApp)

A cura di A.I.G.A. e ARS Creazione e Spettacolo con il sostegno dell’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Mantova

AMORI RUBATI

domenica 1° dicembre – ore 17:00

Teatro Spazio Studio Sant’Orsola, Via I. Bonomi n. 3 – Mantova

Amori Rubati è una rassegna a cura di Federica Di Martino che ha dato vita ad uno spettacolo composito e modulabile, costituito da cinque brevi monologhi che hanno come tema centrale la violenza sulle donne. Tutti i monologhi sono tratti dal romanzo L’amore Rubato di Dacia Maraini e adattati per la scena dalla stessa autrice.

Quest’anno a Mantova verranno proposti tre monologhi: “Anna” (tratto da Anna e il Moro) diretto e interpretato da Viola Graziosi, che si ispira a una terribile storia vera che aveva molto colpito l’autrice quando viveva a Parigi, una giovane attrice, figlia di un grande attore, uccisa da un cantante famoso; “Marina” (tratto da Marina è caduta per le scale), diretto e interpretato da Lorenza Sorino, la cui protagonista definisce sé stessa attraverso lo sguardo del suo amore, annullandosi a tal punto da agire in una sorta di addestramento animale; “Angela” (tratto da La notte della gelosia), diretto e interpretato da Federica Restani, che esorta le donne vittime di violenza a ribellarsi se considerate meri oggetti da possedere, manipolare e distruggere.

INGRESSO INTERO € 13 | RIDOTTO (allievi STM, Studenti UniverMantova, under 18 e over 65) € 10, INFO E PRENOTAZIONI: 340.3440881 (anche WhatsApp) o arscreazione@gmail.com

A cura di ARS Creazione e Spettacolo con il sostegno dell’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Mantova.